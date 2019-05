Mr. „Unter uns gesagt“ feiert seinen 80er

Obwohl es dann schon einige Zeit her sein wird, feiert der bekannte Bludenzer Autor und ehemalige Journalist Günther J. Wolf seinen 80. Geburtstag mit einer Matinee am Samstag, 22. Juni, um 10 Uhr in der Remise.

„Unter uns gesagt“ ist nicht nur der Titel seines bekanntesten wöchentlich erscheinenden Kommentars, sondern so heißt auch diese Veranstaltung. Und es wäre nicht Günther J. Wolf, wenn er diesen Tag nicht ganz in das Zeichen der guten Sache stellen würde. Die Erlöse dieser Veranstaltung werden dem Verein „Fliegen für Kinder mit Handicap“ zur Verfügung gestellt. Ein Flugtag in Hohenems für Kinder mit Behinderung aus der Region Bludenz soll damit unterstützt werden.

Journalist und Autor

Wolf ist seit über 50 Jahren als Journalist und Schriftsteller aktiv. 1978 hat er die Chefredaktion des Bludenzer Anzeigers übernommen. Dort war er dann auch bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2004. Heute noch erscheinen wöchentlich seine Kommentare. Daneben hat er sich auch als Autor einen Namen gemacht. Als ein international anerkannter Fachmann in Sachen Hemingway ist er geschätzt. Vor allem Hemingways Zeit im Montafon hat Günther J. Wolf in den Büchern „Paradies ohne Wiederkehr“ und „Silvretta Connection“ aufgearbeitet. Für seine Verdienste ist Wolf auch mehrfach ausgezeichnet worden. Vom Land Vorarlberg erhielt er 2010 das Große Verdienstzeichen des Landes.

Chronist des Stadtlebens