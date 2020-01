Mozartwoche 2021: Rolando Villazon macht Drama

Das Jahr 2021 wird dramatisch für die Mozartwoche in Salzburg. Allerdings nur aus programmatischer Sicht, denn Mozartwochen-Intendant Rolando Villazon präsentiert Mozart im kommenden Programm vor allem als "musico dramatico", wie er bei der Programmpräsentation am Donnerstag bekannt gab. Die Mozartwoche findet 2021 vom 21. bis 31. Jänner statt.

Musikalisch bedeutet das vor allem Werke in Moll. Gleich am Eröffnungsabend feiert Mozarts vielleicht dramatischste Oper Premiere: "Don Giovanni". In konzertanter Aufführung ist die Oper der zweite Teil von Andras Schiffs Da-Ponte-Trilogie mit der Cappella Andrea Barca in der Felsenreitschule. In der Titelrolle singt Johannes Kammler, ein Schützling Villazons aus dessen Sendung "Stars von morgen", und als Diener Leporello wird ihm Luca Pisaroni zur Seite stehen. Als zweite konzertante Oper dirigiert Ivor Bolton die Camerata Salzburg. Wenn auch nur unvollendet, so reiht sich auch Mozarts "L'oca del Cairo" in die Riege der konzertanten Opernaufführungen ein, die mit weiteren Werken Mozarts und Texten von Bertolt Brecht aufgefüllt und von Frederic Wake-Walker inszeniert werden.