Mozarthaus würdigt die "Trias der Wiener Klassik"

Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven: Diese drei heraussagenden Komponisten haben nicht nur das musikalische Geschehen zu Lebenszeiten geprägt, sondern auch weit über ihren Tod hinaus. Das Mozarthaus Vienna nimmt das laufende Beethoven-Jahr zum Anlass, um im Rahmen der Sonderausstellung "Die Trias der Wiener Klassik" einen näheren Blick auf die Persönlichkeiten zu werfen.

Konkret geht es in der neuen Schau, die ab Mittwoch für die Öffentlichkeit zugänglich ist, darum, die Beziehungen der Drei zueinander näher zu beleuchten. Was sind ihre Beiträge zur Entwicklung der Wiener Klassik? Was verband sie persönlich miteinander? Was hielten sie voneinander? Finden sich Parallelen in ihren Lebensläufen und Weltanschauungen? Welche Kindheitserfahrungen und Lehrer prägten sie?