Mozarteumorchester Salzburg bekommt neuen Direktor

Siegwald Bütow ist mit Sommer 2020 zum Direktor des Mozarteumorchesters Salzburg für die Dauer von fünf Jahren bestellt worden. Das teilte das Land Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der 51-jährige deutsche Staatsbürger ist derzeit Manager und Produzent des WDR-Sinfonieorchesters in Köln.

Der Job ist im Vorjahr ausgeschrieben worden, nachdem bekannt geworden war, dass der Direktor des Mozarteumorchesters, Thomas Wolfram, Salzburg im Sommer 2020 verlassen wird, um sich um seine Wiener Firma zu kümmern. 36 Personen haben sich um die Position beworben. "Mit Siegwald Bütow konnten wir einen erfahrenen Orchestermanager für die Direktion des Mozarteumorchesters gewinnen", erklärte LHStv. Heinrich Schellhorn heute bei der Vertragsunterzeichnung. Bütow wird gemeinsam mit Chefdirigent Riccardo Minasi für die Führung des Orchesters verantwortlich sein.