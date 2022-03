„Mozart Ensemble Luzern“ zu Gast in Hohenems

Am Freitag, dem 25. Februar 2022, stattete das „Mozart Ensemble Luzern“ allen Viertklässlern der Volksschule Herrenried einen Besuch ab und brachte damit eine willkommene Abwechslung in den Schulalltag.

Heuer stand das Stück „Max und Moritz“ auf dem Programm. Der Turnsaal wurde innerhalb kürzester Zeit in ein Theater verwandelt. Schauspielerin Sabine führte die Kinder mit viel Temperament und Engagement durch das Mitmachtheater und wurde dabei von einer Pianistin mit der Musik von P. I. Tschaikowsky begleitet. Durch Sabines Anweisungen konnten sich die Kinder ausgezeichnet in ihre jeweiligen Rollen versetzen. Gespannt folgte das Publikum den Streichen von Max und Moritz. Die Darstellung der jungen Schauspieler wurde mit großem Applaus belohnt – großes Kompliment und vielen Dank an alle!