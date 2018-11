Mountainfilm 2018 - Ganzheitsalpinismus beim Extremklettern

Der bayrische Alpinist und Extremkletterer Alexander Huber war gewissermaßen der Hauptact am vorletzten Tag des 30. Mountainfilmfestivals in Graz. Der jüngere der beiden "Huberbuam" begeisterte das Publikum im ausverkauften Stefaniensaal am Freitag mit seinem Multimedia-Soloprogramm "Die steile Welt der Berge".

Huber erwies sich als Bühnenmoderator ebenso trittsicher wie als Bergsteigerprofi. Als solcher präsentierter er in Graz ein rundes Soloprogramm, das trotz seiner beachtlichen Pioniererfolge im Freiklettern bis hin zu den höchsten Schwierigkeitsgraden keineswegs zur eitlen Nabelschau geriet.

Huber machte nicht den Fehler, sein Können narzisstisch zur Schau zu stellen, sondern agierte in höchstem Maß als jener “Ganzheitsalpinist”, als der ihn Mountainfilm-Festival-Erfinder Robert Schauer angekündigt hatte. Geboten bekamen die Festivalbesucher ein rund zweistündiges, dramaturgisch wohlausgefeiltes Plädoyer für den Alpinismus, dem es weder an Spannung, Kurzweil und Humor, noch an grandiosen Bildern mangelte.

Der 49-jährige Profibergsteiger entführte das Publikum locker moderiert zu den Drei Zinnen, ins Mont-Blanc-Massiv, wo ihm 2008 die erste Free-Solo-Besteigung des als schwierigster Berg der Alpen betrachteten Grand Capucin über die sogenannte Schweizerführe gelang, ins heimatliche Berchtesgadener Land und zum Matterhorn. Dabei konnte sich er auf teilweise grandioses Film- und Fotomaterial stützen.

Besonders viel Raum erhielt seine gemeinsame Reise mit Hubert Achleitner (Hubert von Goisern) nach Grönland, inklusive gemeinsamer Skitour und Alleinbegehung eines namenlosen Berges im Inlandeis der Nordatlantikinsel 50 Kilometer von der ostgrönländischen Stadt Tasiilaq entfernt, wo Achleitner einen Konzerttermin zu absolvieren hatte. Im Jahr 2016 kehrte Huber dorthin zurück und es gelang ihm die Eröffnung einer neuen Route am Ostpfeiler des Ritterknecht (2.020 Meter Seehöhe) gemeinsam mit Mario Walder, Christian Zenz und Bruno Schneider.

Huber überzeugte als profimäßiger Entertainer, als er sich knapp vor der Pause über eine schwere technische Panne inklusive Totalabsturz der Bildpräsentation auf der im Saal aufgestellten Riesenleinwand scheinbar mühelos und mit viel Schmäh drüberrettete.

Außerdem scheute sich Huber nicht davor, auf altersbedingt auftretende körperliche Grenzen hinzuweisen und bei allem Streben nach Höchstleistungen die Notwendigkeit, nie das Gesamterlebnis des Reisens und die Funktion des Bergsteigens als Motivation zum allgemeinen Naturerleben hervorzustreichen. Das Publikum entließ ihn am Ende des Abends wohl nicht zuletzt dafür mit kräftigem Applaus.

