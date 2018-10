Mountainbiker in Frankreich von Jäger erschossen

Bei einem Jagdunfall in den französischen Alpen ist ein Mountainbiker ums Leben gekommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Thonon-les-Bains fuhr der Mann am Samstagabend mit seinem Mountainbike eine Bergpiste am Rande eines Waldes hinab, als er durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr tödlich getroffen wurde.

Der Schütze, ein 22-Jähriger, wurde mit einem schweren Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird wegen fahrlässigen Totschlags ermittelt. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 34-jährigen Briten, der seit einigen Jahren in der Region lebte.