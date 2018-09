Mountainbike-WM-Gold an US-Amerikanerin Courtney

Die US-Amerikanerin Kate Courtney hat sich am Samstag völlig unerwartet WM-Gold im olympischen Cross-Country-Mountainbiken gesichert. Die 22-jährige Außenseiterin setzte sich in Lenzerheide vor der dänischen Ex-Weltmeisterin Annika Langvad (+ 47 Sek.) durch. Der Titel bei den Herren ging an den Schweizer Nino Schurter.

Der 32-jährige Olympiasieger triumphierte am Samstag vor dem Südtiroler Gerhard Kerschbaumer (+ 11 Sek.). Dritter wurde der Niederländer Mathieu van der Poel (1:14 Min.). Die drei Österreicher Karl Markt, Max Foidl und Gregor Raggl landeten auf den Positionen 22 bis 24.

Zuvor hatte sich Titelverteidigerin und Weltcupgesamtsiegerin Jolanda Neff vor Heimpublikum hinter Emily Batty (CAN) mit Rang vier begnügen müssen. Elisabeth Osl schied aus. Sire war die einzige Österreicherin im Eliterennen.