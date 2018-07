Mountainbike Action und DJ Sound auf dem Marktplatz

Am kommenden Freitag verwandelt sich der Dornbirner Marktplatz in eine große Mountainbike-Trial Arena und die Besucher können sich auf eine Show der Spitzenklasse freuen.

Auf dem Marktplatz in Dornbirn wird dazu ein mobiler Hindernis-Parcours aufgebaut und Trial Spezialist Tom Öhler liefert um 17 und 18.45 Uhr eine Trial Show der Spitzenklasse. Begleitet von einem Moderator, der die abgefahrenen Tricks auch gleich erklärt, können sich die Besucher auf ein tolles Erlebnis freuen. Die Trial Shows werden bei jedem Wetter durchgeführt und sind zugleich die Warm-Up Party für die vom 20. bis 22. Juli in Dornbirn am Zanzenberg stattfindenden Österreichischen Mountainbike Meisterschaften.

Im Anschluss an die atemberaubenden Actioneinlagen der Trial Show heizen die DJs Nic&Krevatin bei der „größten Sommerparty“ am Dornbirner Marktplatz den Besuchern so richtig ein. Ab 20 Uhr wird das Vorarlberger DJ Duo mit heißen Beats und einer tollen Bühnenshow gute Laune in der Dornbirner Innenstadt verbreiten. Deep House, Future House gemixt mit vielen tollen Remixen gehören zu ihrem Repertoire, welches sie am Dornbirner Marktplatz zum Besten geben werden. MIMA