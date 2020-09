Mount-Wilson-Observatorium bei Los Angeles von Feuer bedroht

Ein Waldbrand in Südkalifornien bedroht das historische Mount-Wilson-Observatorium nahe Los Angeles. Nach Angaben der Feuerwehr fraßen sich die Flammen des sogenannten Bobcat-Feuers bis auf mehrere Hundert Meter an das historische Gebäude heran. Mit einem massiven Löscheinsatz am Boden und aus der Luft gehen Einsatzteams gegen die Flammen vor.

Die Belegschaft des 116 Jahre alten Observatoriums hat die Anlage vorsichtshalber geräumt. Das Feuer war am 6. September in dem hügeligen Hinterland von Los Angeles ausgebrochen und am Dienstag erst zu drei Prozent unter Kontrolle.

An der US-Westküste toben seit Wochen verheerende Wald- und Buschbrände. Am Dienstag kämpften nach Mitteilung der Behörde CAL Fire mehr als 16.600 Feuerwehrleute gegen 25 größere Feuer an.