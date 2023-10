MotoGP-Sprint in Australien wegen Schlechtwetters abgesagt

Der MotoGP-Sprint beim Grand Prix von Australien auf Phillip Island ist wegen der schlechten Wetterbedingungen am Sonntag ins Wasser gefallen. Der Sprint hätte eigentlich am Samstag gefahren werden sollen, aber man entschied sich aufgrund der schlechten Vorhersagen zu einem Programmtausch. Eine Entscheidung, die richtig war.

Den MotoGP am Samstag hatte der Franzose Johann Zarco gewonnen, es war sein erster Sieg. Zarcos Markenkollege Francesco Bagnaia hatte mit Rang zwei seinen Vorsprung auf Jorge Martin (ESP), der wegen falscher Reifenwahl nur Fünfter wurde, auf 27 Zähler ausgebaut. Mit diesem Stand geht es damit nun auch ins nächste Rennen am 29. Oktober in Thailand.

Zuvor hatte am Sonntag wegen starken Winds und Regens das Moto2-Rennen vorzeitig abgebrochen werden müssen. Das Rennen wurde nach nur acht Runden aber gewertet. Der Sieg ging an den Italiener Tony Arbolino, der im Gesamtklassement etwas näher an den Führenden, Pedro Acosta aus Spanien, herankam. In der Moto3 wurde die gesamte Distanz gefahren, in dieser siegte der Türke Deniz Öncü auf KTM. Gesamtleader ist der spanische Honda-Pilot Jaume Masia.