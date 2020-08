MotoGP 2020 in Spielberg: 10 Fakten zum Wettbewerb

Die MotoGP ist in Spielberg zu Gast: Dieses Jahr finden an gleich zwei Wochenenden Rennen statt: am 16. August der "GP von Österreich" und am 23. August der "GP der Steiermark".

1. Fast 200.000 Besucher

Im Jahr 2019 noch hatten 197.315 Fans das Motorradrennen in Spielberg besucht. Etwas, was sich dieses Jahr aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen nicht wiederholen wird. Übrigens: Neben den Zuschauern sind auch alle Printmedien nicht zugelassen.

Diese Bilder werden wir heuer nicht geliefert bekommen: Dieses Jahr sind keine Zuschauer beim MotoGP in Spielberg zugelassen. ©GEPA

2. KTM: 3.600 Einzelteile

Das lange als "zickig" geltende MotoGP-Bike von KTM besteht aus rund 3.600 Einzelteilen.

KTM gilt wieder einmal als Favorit für die Rennen an den beiden Wochenenden. ©APA

3. Über 4.000 Meter lang, 13 breit

Die Strecke des Red-Bull-Rings ist 13 Meter breit - eine Runde beträgt genau 4.326 Meter - sprich etwas mehr als 4 Kilometer.

Fakten zur Rennstrecke in Spielberg: Der Red-Bull-Ring ist über 4 Kilometer lang und 13 Meter breit. ©APA

4. Bremsscheiben: Bis zu 750 °C

Die Bremsscheiben der Motorräder können bis zu 750 Grad Celsius heiß werden. Zum Vergleich: Die Temperatur beim Grillen beträgt in etwa nur 250 Celsius!

Heiß wird es am Wochenende: Zwar sind die Lufttemperaturen mit ungefähr 25 °C nicht besonders hoch, dafür erreichen die Bremsscheiben der Motorräder bis zu 750 Grad. ©GEPA

5. Bis zu 316 Kilometer pro Stunde

Die höchste jemals auf der Spielberger Rennstrecke gefahrene Geschwindigkeit beträgt 316,7 Kilometer pro Stunde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lautet auf 185,4 km/h.

6. Zwei Rennwochenenden

Wie auch schon in der Formel1 finden die MotoGP-Rennen an zwei verschiedenen Wochen statt: Dieses Wochenende steigt der GP von Österreich, jener am 23. August wurde "GP der Steiermark" getauft.

Gleich zwei Rennwochenenden in Spielberg: Das ist der Rennkalender der MotoGP. ©APA

7. Ein MotoGP-Rennen geht über 28 Runden

Beim MotoGP fahren die Rennfahrer 28 Runden, beim Moto2 und Moto3 - die an den selben Wochenenden stattfinden (zu anderen Zeiten; siehe Grafik unten) - sind es 25 beziehungsweise 23.

Unterschiedlich viele Runden fahren die Rennfahrer der verschiedenen Moto-Klassen. ©APA

8. Rundenrekord: 1:23 Minuten

Den Rundenrekord am Red-Bull-Ring hält Andrea Dovizioso (aus Italien) mit genau 1:23,827 Minuten.

9. Längste Gerade: 620 Meter

Die längste Gerade beträgt 626 Meter - hier können die Wettfahrer also aufs Gas steigen.

10. Bis zu vier Liter verschwitzt

Jeder einzelne MotoGP-Rennfahrer verliert bis zu vier Liter Wasser - alles verschwitzt!

Strenge Gesundheitsmaßnahmen: Rundum den MotoGP gilt ein 2-Meter-Pflichtabstand. ©GEPA