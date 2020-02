Motiviert und bestens vorbereitet

Die Arbeitswelt verändert sich schnell, lebenslanges Lernen ist angesagt.

Doch wie finden Weiterbildungswillige die passende Ausbildung? Zuerst sollte man sich klar werden, welche Ziele mit der Weiterbildung erreicht werden sollen? Am besten nehmen Sie sich die Zeit und schreiben die Ziele und Beweggründe für eine Weiterbildung auf. Welche Lernart passt zu Ihnen? Wie viel Zeit und Energie können Sie investieren und welche Weiterbildung passt zum Arbeitsmarkt? Und nicht zu unterschätzen: Das Fach oder Thema sollte man danach wählen, was man im Beruf damit erreichen möchte. Schließlich folgt die Frage nach dem Abschluss: Reicht es, ein spezielles Thema in einem Kurs zu vertiefen? Oder benötige ich einen höheren akademischen Abschluss, beispielsweise, um für Führungspositionen ins Spiel zu kommen?

Und so kann man sich dem zweiten Schritt zuwenden. In diesem geht es nämlich darum, die verschiedenen Angebote und Anbieter zu prüfen. Es bietet sich an, eine Liste zu erstellen, da es nicht immer einfach ist, unter einer Vielzahl von Seminaren, Kursen und Institutionen das Richtige auszuwählen. Interessenten sollten auch den Ruf und die Erfahrung des Anbieters unter die Lupe zu nehmen. Wer an ein Studium neben dem Beruf denkt, muss darauf achten, dass der Studiengang durch eine Akkreditierungsbehörde geprüft und zugelassen ist. Was ebenfalls zählt, ist die Markterfahrung des Bildungsan­bieters und seine Bekanntheit in den Personalabteilungen.