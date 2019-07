Motiv für Todesschüsse auf US-Volksfest weiter unklar

Nach den tödlichen Schüssen bei einem Volksfest in Nordkalifornien gibt das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter Rätsel auf.

Mit einem Sturmgewehr hatte ein 19-Jähriger am Sonntag während des Festivals in der Kleinstadt Gilroy das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet, darunter einen sechsjährigen Buben und ein 13 Jahre altes Mädchen. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.