Moskau und Ankara führten Gespräche zu Getreideabkommen

Nach dem Auslaufen des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer haben die Außenminister Russlands und der Türkei miteinander gesprochen. Das berichtete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Details des Gesprächs zwischen Sergej Lawrow und Hakan Fidan wurden zunächst nicht bekannt. Russland bezeichnete unterdessen den Export von Getreide ohne Sicherheitsgarantien der Führung in Moskau als riskant.

Denn die Ukraine nutze diese Gewässer für militärische Aktivitäten, erklärt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er reagierte damit auf Vorschläge, dass die Türkei Frachter mit ukrainischem Getreide schützen könnte. Zugleich weist Peskow internationale Kritik an dem russischen Rückzug aus dem von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Getreideexportabkommen zurück. Russland erfülle seine Verpflichtungen und werde auch weiterhin Getreide an arme Länder liefern. Dazu sei Russland auch bereits mit afrikanischen Ländern in Kontakt.