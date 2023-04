Moskau testet neuartige ballistische Interkontinental-Rakete

Russland hat nach eigenen Angaben eine neuartige interkontinentale Rakete getestet. Eine "Kampfbesatzung" habe am Dienstag eine "ballistische Interkontinentalrakete eines mobilen bodengestützten Raketensystems" vom im Grenzgebiet zwischen Russland und Kasachstan gelegenen Testgelände Kapustin Jar gestartet, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Kreml-Chef Wladimir Putin hat im Zuge der Aggression gegen die Ukraine mehrmals mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Putin ließ seit dem Beginn seines Angriffskrieges immer wieder wissen, dass er im Fall einer Bedrohung Russlands Atomwaffen einsetzen könnte. Ende Februar kündigte er die Aussetzung von Russlands Teilnahme am US-russischen New-Start-Vertrag zur Begrenzung der jeweiligen Atomwaffenbestände an. Im März erklärte Putin, er werde taktische Atomwaffen im verbündeten Nachbarstaat Belarus und somit in unmittelbarer Nähe der EU stationieren. Das westliche Verteidigungsbündnis NATO verurteilte beide Schritte.