Moskau kann Krieg trotz Sanktionen weiterfinanzieren

Der russische Machthaber Wladimir Putin kann sich nicht nur wegen politischer Repression, sondern auch dank einer trotz der westlichen Sanktionen nicht zusammengebrochenen russischen (Kriegs-)Wirtschaft auf seine Wiederwahl zum Präsidenten freuen. Voriges Jahr wuchs die russische Wirtschaft um 3,5 Prozent. Heuer dürfte sich das Wachstum auf 1,5 Prozent einbremsen, prognostiziert das wiiw. Die Kriegsfinanzierung sei dadurch und durch die Sanktionen aber nicht gefährdet.

Groß in Russland ist - zumindest vorerst immer noch - etwa die Raiffeisen Bank International (RBI). Russisches Gas kommt derzeit weiterhin massig über die OMV ins Land. In der Nahrungsmittelindustrie ist beispielsweise die Agrana mit einem Werk in Russland vertreten - aber ebenso in der angegriffenen Ukraine. Auch die RBI ist in der Ukraine aktiv.