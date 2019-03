Mosambik erklärte wegen Überschwemmungen den Notstand

Wegen verheerender Überschwemmungen nach dem Tropensturm "Idai" hat Mosambiks Regierung den Notstand erklärt. Zudem galten ab Mittwoch drei Tage Staatstrauer, erklärte Präsident Filipe Nyusi. Unterdessen bemühten sich Helfer, Tausende wegen der Überschwemmungen auf Hausdächern und Bäumen festsitzende Menschen zu bergen, wie Gerald Bourke, Sprecher des Welternährungsprogramms (WFP), in Beira sagte.

“Es regnet immer weiter, die Überschwemmungen verschlimmern sich. Die über die Ufer getretenen Flüsse haben im Landesinneren eine Insellandschaft geschaffen”, sagte der WFP-Sprecher. Am Dienstag seien zunächst 170 Menschen geborgen worden. Laut Vereinten Nationen (UN) gab es allerdings nicht genügend Hubschrauber.

Im Hinterland von Beira stiegen die Flusspegel wegen des starken Regens weiter an. In der besonders betroffenen Hafenstadt mit rund 500.000 Einwohnern gab es auch eine Woche nach dem Eintreffen des Sturms keinen Strom und keine Wasserversorgung. Weite Teile von Stadt und Umland waren überflutet. Am Mittwoch funktionierte erstmals das Handynetz wieder, erklärte die Mobilfunkgesellschaft Tmcel.