Die Via Appia Antica war eine der wichtigsten Handelsstraßen von Rom

Die Via Appia Antica war eine der wichtigsten Handelsstraßen von Rom ©APA/AFP

Die Via Appia Antica war eine der wichtigsten Handelsstraßen von Rom ©APA/AFP

Mosaik bei Grabungen auf Via Appia Antica freigelegt

Ein Mosaik aus schwarzen und weißen Kacheln, das einen weitläufigen Raum bedeckt, ist bei archäologischen Grabungen im Gebiet von Capo di Bove auf der Via Appia Antica in Rom freigelegt worden. Das Areal, in dem die Ausgrabungen nach einer mehr als 20-jährigen Unterbrechung zuletzt wieder aufgenommen wurden, befindet sich etwa 500 Meter vom Mausoleum der Cecilia Metella entfernt, einem Wahrzeichen der altrömischen Straße.

Herzstück des Komplexes ist eine Thermenanlage aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., die in den folgenden Jahrhunderten verändert und erweitert wurde, teilten die Leiter des archäologischen Parks mit. Die Ausgrabung ist Teil eines größeren Projekts zur Neugestaltung des Gebiets Capo di Bove.

Die überraschendste Entdeckung des Jahres 2023 auf der Via Appia Antica ist eine Herkules-Statue. Sie wurde bei Arbeiten an der Kanalisation auf einer Tiefe von 20 Metern gefunden. "Wir haben die Statue nun in einen von unseren Lagerräumen gebracht und prüfen verschiedene Hypothesen, um seine Herkunft und Datierung zu rekonstruieren", betonte die Archäologin Federica Acierno, Entdeckerin der Statue.

Die rund 540 Kilometer lange Römerstraße war eine der wichtigsten Handelsstraßen des römischen Reiches. Sie führte von Rom zum Adria-Hafen Brindisi, in der Antike der wichtigste Hafen für eine Reise nach Griechenland und bedeutendster Umschlagplatz für Waren und Sklaven aus dem Orient. Italien bemüht sich um die Anerkennung der Via Appia als UNESCO-Welterbe.