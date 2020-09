Moria-Flüchtlingen helfen: FPÖ gegen Grüne und NEOS

In Vorarlberg entbrennt ein politischer Streit um die Frage, ob man nach der Brandkatastrophe im griechischen Flüchtlingslager Moria zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen soll.

Die NEOS sprechen sich in einem Offenen Brief an die Landesregierung und die Klubobleute der Landtagsparteien für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria aus. Die Grünen stimmen mit den NEOS überein und plädieren für die Aufnahme von zumindest 50 Menschen. Die FPÖ widerspricht in einer Aussendung heftig. Die ÖVP sieht die Entscheidung beim Bund.