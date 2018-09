Mordversuchsprozess in Linz: Angeklagter "extrem gefährlich"

Ein 36-Jähriger, der seine Frau nach jahrelanger Gewaltausübung und erzwungenem Sex mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, hat sich am Freitag u.a. wegen Mordversuchs und vierfacher Vergewaltigung vor dem Landesgericht Linz verantworten müssen. Laut Gutachten sei er zurechnungsfähig, aber "extrem gefährlich". Der Staatsanwalt will eine Verurteilung plus Einweisung in eine Anstalt.

Anklagevertreter Alfred Schaumüller schilderte zu Beginn die Beziehung des Paares: Diese sei geprägt gewesen von Problemen durch seinen Drogenkonsum und die unterschiedliche Konfession – der staatenlose gebürtige Kosovare ist Muslim, sie Christin. Die Folgen laut Anklage: Jahrelange verbale und körperliche Gewalt und zuletzt vier Vergewaltigungen. Binnen drei Jahren kassierte der Angeklagte sechs Betretungsverbote sowie mehrere Aufenthaltsverbote, die er aber allesamt ignoriert habe. Die Frau habe den bereits achtmal – auch wegen Körperverletzung an ihr – verurteilten Mann vor der Polizei und vor Gericht lange Zeit immer wieder geschützt, um nicht noch stärker seinen Zorn auf sich zu ziehen und wohl auch aus Angst um die beiden gemeinsamen Kinder. Zwischenzeitlich lebte sie mit diesen im Frauenhaus. Zuletzt hatte der Angeklagte eine eigene Wohnung in Enns, soll sich aber regelmäßig Zutritt zu der seiner Frau verschafft haben.

Zwischen Ende 2016 und Ende 2017 soll er die Frau viermal mit Gewalt zum Sex gezwungen haben. Um sie gefügig zu machen, habe er sie geschlagen, mit einem Messer bedroht bzw. ihr das Kabel eines Bügeleisens um den Hals gelegt, bis die kleine Tochter dazwischen ging.

Am 7. Dezember 2017 eskalierte die Situation: Der Mann tauchte plötzlich am Arbeitsplatz der 34-jährigen Kroatin auf. Dort soll er zuerst mit einer Schreckschusspistole auf sie geschossen und dann mit einem Klappmesser solange auf sie eingestochen haben, bis die Klinge abbrach. Dann flüchtete er. Für die Polizei war die Lage besonders heikel, weil die beiden Kinder zu diesem Zeitpunkt im Kindergarten bzw. in der Volksschule nahe des Tatorts waren und man befürchtete, dass er ihnen etwas antun könnte.

Die Frau überlebte dank einer Notoperation, die Kinder wurden in Sicherheit gebracht und der Mann verschwand. Er dürfte sich ins Ausland abgesetzt haben und wurde gefasst, als er im Jänner mit einem Bus aus Prag nach Linz kam.

Der einschlägig vorbestrafte Mann ist im Wesentlichen nicht geständig. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine Einweisung in eine Anstalt. Denn ein Gutachten der Psychiaterin Adelheid Kastner bescheinigt ihm Zurechnungsfähigkeit, aber eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Diese äußere sich durch Verantwortungslosigkeit, fehlendes Schuldbewusstsein, geringes Einfühlungsvermögen etc., erklärte Schaumüller. Zudem sei der Mann laut Expertise “höchst gefährlich” für seine Angehörigen.

Verteidiger Andreas Mauhart kritisierte, dass die Staatsanwaltschaft nicht mit seinem Mandanten geredet hätte und die Anklage nur auf den Angaben der Frau fuße. Zudem führte er aus, dass man mit einer Gaspistole niemanden töten könne. Das hätte sein Mandant auch nicht im Sinn gehabt. Er habe nur versucht, die Frau zu zwingen, ihm zuzuhören. Als das mit der Pistole nicht funktioniert habe, habe er das Selbe mithilfe eines Messers versucht. “Ich glaube ihm, dass er zum Zeitpunkt des Stechens viel im Kopf hatte, aber nicht, sie zu töten”, geht er lediglich von einer absichtlich schweren Körperverletzung, Nötigung und Drohung aus.