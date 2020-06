Mordversuch mit Messer und Rasenmäherbenzin

Das wirft die Anklagebehörde einem 29-jährigen Syrer jedenfalls vor. Schwurgericht tagt am Mittwoch.

Eifersucht und Besitzansprüche sollen Hintergrund für den Vorfall am 8. August vergangenen Jahres in einem Table-Dance-Lokal in Ludesch gewesen sein. Dort, so die Aussage des Opfers, soll der 29-jährige, damalige Ex-Freund mit einem rund 38 Zentimeter langen Messer zugestochen haben. Ziel sei der Oberkörper gewesen, durch das reflexartige Anziehen der Beine erwischte das Messer das Knie. Danach soll der Syrer eine Plastikflasche mit mitgebrachtem Rasenmäherbenzin hervorgeholt und sich und seine Ex-Freundin übergossen haben. Da kein Feuerzeug greifbar war, habe die Frau flüchten können, der Angreifer sei aus dem Lokal gedrängt worden.