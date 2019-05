Mordverdächtiger in Zug zwischen Wien und Linz geschnappt

Ein Pakistani, der wegen zweifachen Mordes in seinem Heimatland gesucht wird, ist am Dienstag in einem Zug zwischen Wien und Linz festgenommen worden. Der Mann war der Polizei eher zufällig im Rahmen einer Schengen-Kontrolle ins Netz gegangen. Details zu der Tat waren nicht bekannt. Der Pakistani wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert, er soll ausgeliefert werden.