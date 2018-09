Mordverdächtiger 40-Jähriger in U-Haft

Über den mordverdächtigen Iraker, der am Samstagabend in Wien-Leopoldstadt seine 50 Jahre alte Freundin erstochen haben soll, ist Mittwochnachmittag die U-Haft verhängt worden. Der Beschuldigte machte auch vor dem Haftrichter von seinem Schweigerecht Gebrauch und machte somit keine Angaben zur Tat. Ein Gutachter soll untersuchen, ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Die Bluttat am Samstagabend hatte sich in der Wohnung des Opfers zugetragen. Der Mann soll der 50-Jährigen mit einem Messer zumindest einen Stich in den Hals versetzt haben. Eine Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Zwei Stunden nach der Tat wurde der Beschuldigte in einem Lokal in der Quellenstraße in Favoriten von WEGA-Beamten festgenommen, als er sich gerade etwas zu essen bestellt hatte.