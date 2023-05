Mordverdacht in Steiermark - Frau tot in Wohnung gefunden

Eine Frau ist Donnerstagmittag tot in ihrer Wohnung im obersteirischen Bezirk Murtal gefunden worden. Sie dürfte ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erstickt worden sein. Unter Verdacht steht ihr ehemaliger Lebensgefährte. Dieser hatte sich offenbar nach der Tat versucht das Leben zu nehmen und verursachte einen Autounfall. Er liegt nun schwer verletzt im künstlichen Tiefschlaf im LKH Graz und konnte noch nicht befragt werden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Lauf der Ermittlungen begann am Donnerstag gegen 8.00 Uhr, nachdem ein Mann auf der Schoberpass Straße (B113) zwischen Trieben und Rottenmann (Bezirk Liezen) einen Autounfall gebaut hatte. Er wurde im Pkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen im Brustbereich. Er war nach dem Unfall nicht ansprechbar, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen und dort in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Aufgrund der Spurenlage ging die Polizei von einem Suizidversuch aus.

Polizisten der Inspektion Oberzeirig hatten den Verdacht, dass Fremdeinwirkung für den Tod der Frau verantwortlich sein könnte. Das Landeskriminalamt Steiermark und die Gerichtsmedizin wurden hinzugezogen. Letztere stellte Donnerstagabend einen gewaltsamen Tod durch Ersticken fest. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Tatzusammenhang zwischen dem Tod der Frau und dem schwerem Verkehrsunfall ihres Ex-Lebensgefährten bestehen. Das Paar hatte sich kurz zuvor voneinander getrennt", hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion am Freitag.

Der Mann konnte bisher noch nicht vernommen werden. Er befindet sich auf der Intensivstation des LKH Graz. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Sicherstellung des Unfallwracks und weitere Ermittlungen zum Tatverdacht des Mordes an. Aus Opferschutzgründen nennt die Polizei keine näheren Details zu Alter und Tatörtlichkeit.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)