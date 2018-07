Mordverdacht in der Weststeiermark: Sohn in U-Haft

Nach der Festnahme eines 54-jährigen Steirers, der seinen Vater möglicherweise erstickt hat, ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden. Laut Staatsanwältin Cornelia Koller habe sich bisher der Tatverdacht immer mehr erhärtet. Am kommenden Montag muss sich der Verdächtige außerdem wegen versuchter Nötigung gegen den Sachwalter des nun toten 82-jährigen Vaters vor Gericht verantworten.

Koller schilderte auf APA-Nachfrage, dass bei der Hausdurchsuchung am Donnerstag in Voitsberg vorerst “keine Tatwaffe” gefunden wurde. Das Haus sei aber auch schwierig zu durchsuchen, da es sehr voll geräumt sei. Aktenkundig sind nach bisherigem Ermittlungsstand Streitereien zwischen Sohn und Sachwalter, bei denen es um das Geld des Vaters ging. Daher wird am Montag beim Prozess im Grazer Straflandesgericht der 54-Jährige aus der U-Haft zur Verhandlung vorgeführt.