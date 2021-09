Mordprozess in Feldkirch: Angeklagter bekannte sich nicht schuldig

Vor dem Landesgericht Feldkirch hat sich am Dienstag ein 38-jähriger Mann wegen Mordes verantworten müssen. Er soll laut Anklage seine 37-jährige Freundin im November 2020 derart heftig gegen den Kopf getreten haben, dass sie nach einer irreversiblen Hirnschädigung zehn Tage später im Spital verstarb.

Verletzungsbild passt nicht zu Sturz

Der arbeitslose Maurer sagte vor dem Schwurgericht, er sei nicht schuldig am Tod seiner Lebensgefährtin, er habe sie nicht geschlagen oder getreten. Von den angeklagten Vorwürfen stimme lediglich, dass er sie an den Haaren gezogen und aus der Wohnung in Bregenz geworfen habe. Der Angeklagte und sein Verteidiger sagten, die Verletzungen könnten auch von einem Sturz über die Stiege stammen. Gerichtsmediziner Walter Rabl sagte dazu, ein solcher Sturz hätte ein völlig anderes Verletzungsbild ergeben. Die Schuld für die schweren Verletzungen der Ex-Freundin nahm der mehrfach vorbestrafte 38-Jährige hingegen auf sich.