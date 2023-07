Mordanklage nach Tötungsdelikt im Salzburger Flachgau

Nach einem Tötungsdelikt im März in Henndorf am Wallersee (Flachgau) hat die Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg nun gegen den mutmaßlichen Täter, einen 34-jährigen Ungarn, Mordanklage erhoben. Der Mann soll offenbar aus Eifersucht mit einem Messer den 42-jährigen Lebensgefährten einer Frau erstochen haben, mit der er sich ein Mal getroffen hatte und die er danach immer wieder kontaktierte, obwohl sie das nicht wollte, sagte StA-Sprecherin Elena Haslinger am Freitag zur APA.

Am 9. März gab der Ungar schließlich sogar seine Arbeit in Nordhessen auf und mietete sich in Henndorf in eine Ferienwohnung ein. Danach habe er das Paar laufend beobachtet, "er wusste also auch genau, wann sie in der Früh immer außer Haus gehen". Gut zwei Wochen später, am 27. März, kam es dann zur Bluttat. Gegen 5.30 Uhr suchte der 34-Jährige das Paar in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus mitten in Henndorf auf. Dort sei es zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann habe er das Opfer mit neun Messerstichen getötet. Das verwendete Küchenmesser hatte er mitgebracht, er ließ es am Tatort zurück.