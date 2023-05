Verdächtiger in vier Tötungsdelikten in Idaho: Mordanklage

Mordanklage gegen Kriminologie-Doktorand in Idaho

Nach dem Fund von vier getöteten Studierenden im US-Bundesstaat Idaho im November ist ein Kriminologie-Doktorand wegen Mordes angeklagt worden. Eine sogenannte Grand Jury im Bundesstaat Idaho hielt die Beweislage in dem Fall am Mittwoch ausreichend für einen Prozess, wie unter anderem die TV-Sender CNN und NBC am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Der 28-Jährige wurde demnach zudem wegen Einbruchs belangt.

Der Mann wird verdächtigt, im November vergangenen Jahres vier Studierende der Universität von Idaho in einer Wohnung erstochen zu haben. Die Hochschule befindet sich im US-Nordwesten, nahe der Grenze der Bundesstaaten Washington und Idaho.

Der mutmaßliche Täter, der einen Doktortitel in Strafrecht und Kriminologie an der nahen Washington-State-Universität anstrebte, wurde schließlich Ende vergangenen Jahres in seinem Elternhaus im Bundesstaat Pennsylvania im Nordosten der USA festgenommen. DNA-Technologie half dabei, dem Verdächtigen auf die Spur zu kommen, hieß es damals aus Ermittlungskreisen.

Durch die Suche nach seinem Auto habe die Polizei den Verdächtigen dann Tausende Kilometer vom Tatort entfernt ausfindig gemacht. Das Motiv für die Tötungen ist noch immer unklar.