©APA (Symbolbild)

Mordalarm in Gerasdorf - Mann mit Kopfschuss getötet

Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstagabend ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Walter Schwarzenecker, der APA. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen, teilte Schwarzenecker mit.

Aus ermittlungstaktischen Gründen hielt sich die Polizei mit Angaben zur Identität des Toten und dem Tathergang vorerst zurück. Unbestätigten Informationen zufolge soll es sich um einen gebürtigen Tschetschenen handeln, der mit einem Kopfschuss niedergestreckt wurde. Offenbar gibt es bereits konkrete Hinweise, die zu einem möglichen Tatverdächtigen führen könnten. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt.