Mord an Studentinnen in Marokko - Drei weitere Festnahmen

Nach der Ermordung zweier skandinavischer Rucksacktouristinnen in Marokko sind nach Angaben aus Ermittlerkreisen drei weitere gesuchte Verdächtige festgenommen worden. Alle drei stammten aus Marrakesch, einer von ihnen habe eine juristische Vorgeschichte "im Zusammenhang mit terroristischen Taten", verlautete am Donnerstag aus den Ermittlerkreisen.

Die Leichen der jungen Frauen – die 24-jährige Dänin Louisa Vesterager Jespersen und ihre vier Jahre ältere norwegische Freundin Maren Ueland – waren am Montag in einer einsamen Gegend des Atlas-Gebirges gefunden worden. Eine der beiden jungen Frauen wurde nach Angaben aus Ermittlerkreisen enthauptet.

Marokkanische Ermittler untersuchen ein Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist. In dem rund eine Minute langen Film ist zu sehen, wie zwei Personen einer offenbar jungen Frau mit einem langen Messer brutal den Kopf abschneiden. Ob das Video tatsächlich mit dem Mord an den beiden Touristinnen in Verbindung steht, war zunächst unklar.