Mord an Studentin: Todesurteil für sechs Männer in Vietnam

Für die Vergewaltigung und den Mord an einer Studentin sind in Vietnam laut Medien sechs Mitglieder eines Drogenrings zum Tode verurteilt worden. Demnach hatte ein Bandenchef im Februar mehrere Bandenmitglieder zur Entführung der 22-Jährigen angestachelt, weil ihm die Mutter der Frau knapp 12.000 Euro für den Kauf von 700 Gramm Heroin schuldete. Dafür habe er ihnen Geld und Drogen versprochen.

Als die Mutter sich weigerte, das Lösegeld zu zahlen, wurde die junge Frau von fünf Männern über mehrere Tage wiederholt vergewaltigt und schließlich erwürgt. Die fünf Vergewaltiger und der Bandenchef erhielten nun die Todesstrafe. Das berichteten örtliche Medien am Montag unter Berufung auf das Provinzgericht in Dien Bien im Nordwesten des Landes. Die 44 Jahre alte Mutter des Opfers war den Berichten zufolge bereits Ende November wegen ihrer Beteiligung an dem Drogenring zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.