Monumentale Skulptur im Kunstraum Dornbirn

Elmar Trenkwalder hat zwei Jahre an seinem bisher größten Werk aus Ton gearbeitet.

Das Werk des 1959 geborenen Tiroler Künstlers, das in der Montagehalle gezeigt wird, ist eine monumentale Keramikskulptur und die bisher größte innerhalb seines Gesamtwerks. Den rätselhaften Titel, „Engel über Licht und Schatten – Vom erlösenden Schweigen der Form“, erläutert Herta Pümpel: „Im intensiven, handwerklichen Prozess wird Elmar Trenkwalder geleitet und wie von einer übergeordneten Kraft dirigiert. ‚Es arbeitet’, sagt der Künstler dazu.“ Engel sind als etwas Metaphysisches zu verstehen. Sie können Fantasie und Traumwelten hervorholen und so, durch die Arbeit der Hände, Gebilde entstehen lassen, die von Details geradezu überborden. Ungleich anderer Kunstschaffenden, die fallweise ganze Werkstätten mitarbeiten lassen, schafft Elmar Trenkwalder dieses Riesenwerk, das aus hunderten von Teilen besteht, ganz allein. So faszinieren nicht nur die Strukturen der Skulptur, die an prunkvolle Barock- und Rokokoarchitekturen und an indische Tempel oder spätgotische Ornamente erinnern, an denen er zwei Jahre lang gearbeitet hat. Es sind auch die überwältigenden Dimensionen von 11 Metern Länge und 7 Metern Höhe überaus beeindruckend.