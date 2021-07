Montreux Jazz Festival trotzte erfolgreich Corona

Weder das Coronavirus noch das Wetter haben das 55. Montreux Jazz Festival getrübt. Das erste Schweizer Festival, das für das Publikum geöffnet worden war, endete am Samstag mit einem Gefühl von "Mission erfüllt", wie sein Direktor Mathieu Jaton sagte.

"Es ist wunderbar zu sehen, wie die Leute wieder zu den Konzerten kommen und die Künstler ihr Publikum wieder finden", sagte Jaton am Samstag vor den Medien in Montreux. Er sei besonders "gerührt", da er wisse, dass es alles andere als einfach gewesen sei, so weit zu kommen.