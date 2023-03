Montenegro wählt Präsidenten

Montenegro wählt an diesem Sonntag einen neuen Präsidenten. Im Rennen sind sieben Kandidaten, unter ihnen auch der aktuelle Staatschef Milo Djukanovic. Der Amtsinhaber kann dieses Mal Prognosen zufolge nicht mit einem Wahlsieg schon in der ersten Runde rechnen, wie dies vor fünf Jahren der Fall war. Es wird aber davon ausgegangen, dass Djukanovic in eine Stichwahl am 2. April kommen wird.

Wer dann sein Herausforderer sein wird, scheint allerdings nicht so klar: Die besten Aussichten werden drei Kandidaten der seit 2020 regierenden proserbischen Parteien eingeräumt. Es handelt sich um den Vorsitzenden der Demokratischen Front, Andrija Mandic, den früheren Finanzminister Jakov Milatovic von der Bewegung "Europa jetzt" und den Vorsitzenden der Demokraten, Aleksa Becic.

Stimmberechtigt sind gut 542.000 Bürger Montenegros, von denen fast ein Drittel in der Hauptstadt Podgorica lebt. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.