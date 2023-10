Mont Blanc ist nur noch 4.805 Meter hoch

Der Mont Blanc in den französischen Alpen ist binnen zwei Jahren um mehr als zwei Meter geschrumpft. Laut aktuellen Messungen ist in der im Südosten Frankreichs gelegene höchste Berg Westeuropas mittlerweile nur noch 4.805 Meter und 59 Zentimeter hoch - das sind zwei Meter und 22 Zentimeter weniger als im Jahr 2021. Der Rückgang könnte auf die geringeren Niederschläge im Sommer zurückzuführen sein, sagte der Chefvermesser im Département Haute-Savoie, Jean des Garets.

Wenn der Mont Blanc in zwei Jahren erneut vermessen werde, könnte er "viel größer" sein, fügte er am Donnerstag in Chamonix vor Journalisten hinzu. Die Forscher sammelten die Daten "für künftige Generationen", sagte des Garets. "Wir sind nicht hier, um sie zu interpretieren, das überlassen wir den Wissenschaftern."