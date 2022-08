"Monster und Margarete" rückt "Maultasch"-Bild zurecht

Das Theaterstück "Monster und Margarete" von Thoma Arzt hat Donnerstagabend bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs seine Uraufführung und Premiere gefeiert. Das Stück, das um die vermeintlich hässliche Herzogin Margarete von Tirol und deren verfälschte geschichtliche Rezeption kreiste, schöpfte auf einer Bühne, die dem Tiroler Adler nachempfunden war, aus dem Vollen und nützte jedes noch so brachiale Mittel, um das Bild der "Maultasch" zurechtzurücken.

Denn, so die historisch stützbare These des Auftragsstücks für die Tiroler Volksschauspiele, Margarete war gar nicht hässlich, wie es der ihr umgehängte Name "Maultasch" und zahlreiche Gemälde suggerieren, sondern für eine Frau im 14. Jahrhundert sogar überaus emanzipiert und selbstbestimmt. Diese These gab auch die Steilvorlage für ein etwas zu ambitioniertes Theaterwerk in der Regie von Susanne Lietzow.