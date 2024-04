Monitoring für Asiatische Hornisse in Österreich gestartet

Nachdem die Asiatische Hornisse (Vespa Velutina) am 9. April erstmals in Salzburg nachgewiesen worden ist, haben Biene Österreich und die Landwirtschaftskammern im Rahmen des Warndienstes ein neues Monitoring speziell für dieses bienenschädliche Raubinsekt gestartet. Funde von Einzeltieren oder Velutina-Nestern können dort gemeldet werden.

2004 wurde die in Zentral- und Ostasien beheimatete Hornissenart Vespa velutina versehentlich nach Frankreich eingeschleppt und hat sich seitdem in weiten Teilen Europas ausgebreitet. Dort hat sie in vielen Regionen große Schäden an Bienenvölkern verursacht, warnte Biene Österreich am Freitag per Aussendung. Aber auch im Obst- und Weinbau werde ihr Auftreten immer problematischer.