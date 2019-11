Mondäner Auftritt

Perlen kombiniert mit Diamanten, Gliederketten oder Saphirglas – Kreationen, die alles andere als unauffällig und langweilig sind. Wunderbare Preziosen inszenieren die „Königin des Meeres“ auf mondäne Art und Weise. Bitte Vorhang auf!

Geboren an paradiesischen Orten wie den Fidschi Inseln oder Französisch-Polynesien, haben diese Naturgeschöpfe Attribute wie Eleganz, Strahlkraft und Luxus bereits von Beginn an in ihrer DNA festgeschrieben. Sie treten ihre Reise an, um später auf der samtigen Haut ihrer Trägerin bewundert zu werden und mit ihrer Vielseitigkeit zu überraschen. Schon allein die Vielzahl an unterschiedlichen Perlenarten mit ihrer Fülle an Formen und Farbtönen ermöglicht eine schier grenzenlose Gestaltungsmöglichkeit der Schmuckstücke. „Fidschi-Perlen etwa sind die seltensten der Welt. Ihre Zucht ist schwierig und aufwendig. Das Ergebnis ist die Mühe wert: Ihr Farbspektrum reicht von Tiefgrün über Braunbronze bis hin zu metallischem Blau und warmen Auberginetönen“, so Andreas Kopf, Juwelier Kopf Götzis. Sie wachsen in einer speziellen Unterart der Perlenauster Pinctada Margaritifera heran.