Monatszeitung "Das Feuilleton" startet im Dezember durch

Österreichs Medienlandschaft ist mit 1. Dezember um eine Monatszeitung reicher. Das Crowdfunding von "Das Feuilleton" rund um Ex-Schreiber der in Printform eingestellten "Wiener Zeitung" ist geglückt. Mehr als 1.000 Unterstützer und Unterstützerinnen haben seit Anfang Oktober ca. 77.500 Euro investiert und damit das Projekt ermöglicht. "Wir sind extrem dankbar und fühlen uns durch diesen enormen Vertrauensvorschuss sehr geehrt", so das Herausgebergremium gegenüber der APA.

"Das Feuilleton" richtet seinen Fokus auf Artikel abseits des tagesaktuellen Geschäfts. In der Anfang Oktober erschienenen Nullnummer wird etwa die schillernde Karriere der Farbe Pink, das Comebackphänomen und die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf schwarz-weiße Filme thematisiert. Auch ein Interview mit Meg Ryan und eine Spurensuche in Dartmoor im Süden Englands zu Sir Arthur Conan Doyle und seiner berühmten Geschichte "The Hound of the Baskervilles" findet sich in der Ausgabe.