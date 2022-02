Momentum: Viele bleiben ohne Energie-Teuerungsausgleich

Das von der Regierung Ende Jänner angekündigte Paket zum Ausgleich der Energieverteuerungen wird viele Bedürftige gar nicht erreichen, sagt das gewerkschafts- und AK-nahe Momentum-Institut. Jeder zweite energiearme Haushalt werde durch das Paket nämlich unzureichend unterstützt. Das resultiere vor allem daraus, dass bei diesen die Hälfte keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Mindestpension und daher auch nicht auf den Teuerungsausgleich habe, erklärte das Institut am Freitag.

Das Teuerungspaket sieht 300 Euro für Haushalte mit niedrigen Einkommen vor, in dem die schon früher beschlossene Einmalzahlung von 150 Euro verdoppelt wird (Kosten: nochmals 100 Mio. Euro). Profitieren davon sollen etwa Arbeitslose, Mindestsicherungs- und Ausgleichszulagenbezieher, es gehe um zusätzliche 150 Euro für 750.000 Bedürftige, hatte die Regierung Ende Jänner erklärt. Neben diesen 300 Euro für besonders Bedürftige sollen fast alle Haushalte 150 Euro Energiekostenausgleich erhalten, falls das Einkommen nicht über 5.670 Euro brutto liegt (in Mehrpersonenhaushalten bis zum Doppelten), was allein rund 600 Mio. Euro ausmacht. Zudem wurden die Ökostrom-Förderkosten für Haushalte und Firmen für 2022 ausgesetzt (900 Mio. Euro). In Summe geht es laut Regierung um 1,7 Mrd. Euro Entlastungsvolumen.