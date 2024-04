Momentum Institut: Arbeitslosengeld hinkt Teuerung hinterher

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut kritisiert, dass das Arbeitslosengeld der starken Teuerung hinterher hinkt. Der Grund sei, dass die Gehälter, die zur Berechnung der Grundlage herangezogen werden, im Regelfall um mindestens zwölf Monate zurück liegen würden. "In Zeiten einer außerordentlich hohen Teuerung ist das für unlängst arbeitslos gewordene Personen problematisch", so das Institut.

Es rechnet vor: Arbeitslos gemeldete Personen beziehen als Arbeitslosengeld eine Nettoersatzrate in der Höhe von 55 Prozent ihrer monatlichen Beitragsgrundlagen. Durch die Nicht-Anpassung an die Inflation sinke die Nettoersatzrate auf durchschnittlich 51 Prozent.

"Wer seit 1. März 2024 arbeitslos gemeldet ist, dessen Berechnungsgrundlage für die Nettoersatzrate liegt fast zur Gänze im Jahr 2022 - also noch bevor die Löhne überhaupt an die massive Inflation angepasst wurden", so Jakob Sturn, Ökonom am Momentum Institut.