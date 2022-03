Mohren: Schwarzer Kopf ist "Teil unserer Identität"

Das Mohrenbräu-Logo wurde geändert. Thomas Pachole spricht in "Vorarlberg LIVE" über das erste Feedback des neuen Logos und wieso es geändert wurde.

Nach der Pressekonferenz am Montag zur Änderung des Mohrenbräu-Logos gab es viel Feedback. Thomas Pachole, Geschäftsführer des Mohren Vertriebs KG, sagt: "Es war wie erwartet sehr gemischt."

Kniefall vor den Hardcore-Fans

Die Orientierung am Markt ist für die Mohrenbrauerei "immanent wichtig". Ob es ein "Kniefall vor den Hardcore-Fans war", beatnwortet Pachole mit: "Schlussendlich ist es unser Job unser Bier zu verkaufen"

Mohren Spezial 0,33L

Jedes dritte Bier, das in Vorarlberger Lebensmittelgeschäften verkauft wird, ist ein "Kolben". Laut Pachole gab es jedoch einige Anfragen auf eine kleinere Größe für das Spezial-Bier. Es "ist eine sinnvolle Ergänzung im Sortiment".

Bierpreissteigerung

Sowohl die Coronakrise, als auch der Krieg in der Ukraine lässt die Preise steigen. Brauereien benöten viel Energie in Form von Gas, aber auch Weizen für die Bier-Produktion, welches auch in Mengen aus Russland imporiert wird. Wie sich die Preise auf das Vorarlberger Bier auswirken erklärt Pachole im Video.