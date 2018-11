Möglicher Merkel-Nachfolger kritisiert Schwarz-Blau

Gesundheitsminister Jens Spahn, der als einer der drei aussichtsreichsten Kandidaten um die Nachfolge von Angela Merkel um den Vorsitz der CDU ins Rennen geht, übt Kritik an der Regierung in Wien.

“Mahnung, nicht Vorbild”

Dieser hatte nun am Wochenende im Interview mit der “Welt am Sonntag” seine Haltung zur Regierung in Österreich konkretisiert: “In Wien habe ich schon am Wahlabend gesagt: Österreich ist Mahnung, nicht Vorbild. Ich möchte in Deutschland nie in eine Situation kommen, in der eine rechtspopulistische Partei entscheidet, wer regiert. Denn das ist ja die Wahrheit: Die FPÖ hat entschieden, ob die ÖVP regiert oder die Sozialdemokraten, die auch zur Koalition mit der SPÖ bereit waren”, antwortete Span, als er gefragt wurde, ob er sich eine Koalition mit Rechtspopulisten vorstellen könne.