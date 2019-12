Mögliche Listerien-Kontamination: Broger ruft Rosenspeck zurück

Der Bregenzerwälder Fleischwarenhersteller Broger ruft wegen einer potenziellen Kontamination mit Listerien seinen Rosenspeck zurück.

Der Hersteller Broger Bregenzerwälder Fleischwaren GmbH & Co KG in Bizau ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes das Produkt 0638 Rosenspeck zurück. Um ein potenzielles Gesundheitsrisiko auszuschließen, wird vom Verzehr des Produktes mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten ab 19.01.2020 abgeraten. Als Grund gibt der Fleischwarenhersteller eine mögliche Kontamination mit Listerien an.