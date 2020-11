"Möchte nach Nashville ziehen und Musik machen"

Der Vorarlberger "Ray Moon" hat große Ziele. Mit seiner Country-Rock-Musik will er bis ganz nach oben. Er hat bereits mit zahlreichen Stars, wie etwa Casper, Capital Bra, Rea Garvey oder Mike Singer zusammengearbeitet.

"Musik hat schon immer einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen. Mit sechs Jahren fing ich an Gitarre zu spielen, nachdem ich die Eagles im Fernsehen gesehen habe und fasziniert von deren Gitarrist, Joe Walsh, war. Seitdem habe ich nie in Frage gestellt, ob ich Musik jemals zu meinem Beruf machen wollen würde. Etwas anderes kam einfach nie in Frage", erzählt der gebürtige Lauteracher. Nach der Matura fing Ramon an, an der Popakademie in Mannheim zu studieren. "Dort habe ich gelernt, die Musik-Industrie zu verstehen und mit meinem Hobby Geld zu verdienen."