Modric genoss Party trotz Abwesenheit von Messi und Ronaldo

Weltfußballer Luka Modric wollte sich vom Fernbleiben des Titelverteidigers Cristiano Ronaldo nicht den großen Abend verderben lassen. "Jeder hat seinen Grund, ich werde mich dazu nicht äußern, warum einige nicht gekommen sind. Klar hätte es mir gefallen, wenn sie hier wären. Aber sie sind eben nicht da", sagte der kroatische Vize-Weltmeister.

Als erster Star seit Kaka im Jahr 2007 heißt der am Montagabend in London gekürte Gewinner bei der prestigeträchtigsten Einzelauszeichnung im Fußball nicht Ronaldo oder Lionel Messi. Beide ließen sich von ihren Clubs Juventus Turin und FC Barcelona für den Gala-Abend in der Royal Festival Hall entschuldigen – aus terminlichen und privaten Gründen.

Manch einer, wie der frühere italienische Trainer Fabio Capello, empfand das als eine “Respektlosigkeit”. Man müsse sich bei Sieg und Niederlage gut verhalten, rügte der 72-Jährige. “Alle Preisträger sollten hier sein”, sagte auch Real-Kapitän Sergio Ramos. Wie Messi und Ronaldo stand der 32-Jährige auch diesmal in der Weltelf; von diesen Nominierten kamen nur Messi und Ronaldo nicht in die britische Metropole.

Kritik gab es auch aus der neuen Wahlheimat Italien für den in der vergangenen Woche erstmals in seiner Lieblingsumgebung Champions League vom Feld gestellten Juve-Star. “Niemand zeichnet mehr Ronaldo aus: CR7 sieht zu, wie seine Marke außerhalb der schützenden Blase von Real Madrid verletzlicher wird”, formulierte es “La Repubblica”. Messi war erstmals seit zwölf Jahren sogar nicht einmal in den Top 3. Beide hatten in den vergangenen zehn Jahren den Titel immer unter sich ausgemacht.