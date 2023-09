Modische Unikate aus alten Planen und Chipspackungen

Yvonne Loretz-Martini aus Hörbranz hat sich dem Thema Upcycling verschrieben und fertigt aus alten Materialien trendige Taschen.

„Alles begann mit einem alten Schwimmflügel, der mir beim Aus­misten im Keller in die Hände gefallen ist“, erzählt Yvonne Loretz-Martini. „Ich wollte sie nicht wegschmeißen und habe daraus kurzerhand ein Täschchen genäht.“ Das war vor etwa vier Jahren. Heute fertigt die Hörbranzerin unter ihrem Label „Martini Giallo“ Taschen in allen erdenklichen Größen und Formen. Verwendet werden dafür ausschließlich alte Materialien, die ansonsten im Müll landen würden.

Alte Chipspackungen, Fahrradschläuche oder Schiffsplanen werden von der Designerin in liebevoller Handarbeit in modische Unikate verwandelt. „Ich fertige unter anderem Federschachteln, Laptop-Taschen, Shopper oder Kosmetikbeutel, zählt die 48-Jährige auf.

Ihr Wissen hat sich Loretz-Martini, die als Mittelschullehrerin für Deutsch und Geografie in Hörbranz tätig ist, zum Großteil selbst angeeignet. „Ich habe in der HLW zwar nähen gelernt und früher auch Faschingskostüme gefertigt. Für mein Upcycling-Projekt habe ich mir viele YouTube-Videos angesehen und auch einiges selbst ausprobiert. Da ging am Anfang auch vieles schief“, erinnert sie sich. Die größte Motivation und Antrieb aber sei die Freude und das Lob ihre Kundinnen.