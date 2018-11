Moderner Föderalismus

Dieser bedeutet Eigenständigkeit und Bürgernähe.

In den Wiederaufbaujahren nach 1945 war die föderalistische Struktur ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Erfolgsstory. Daran sieht man: Starke Länder sind eine notwendige Voraussetzung für ein starkes Österreich. Erinnert sei hier auch an den Juni 1980, als die Bevölkerung Vorarlbergs ihrer politischen Vertretung in einer Volksabstimmung den Auftrag erteilte, mit dem Bund über mehr Eigenständigkeit der Länder und eine stärkere Stellung der Gemeinden zu verhandeln. Richtig verstandener und gelebter Föderalismus hat zentralistisch organisierten Systemen viel voraus. So ermöglichen überschaubare Strukturen rasche und effiziente Entscheidungen bei regionalen Problemen. Die Politik findet näher an den Bedürfnissen der Menschen statt. Zahlreiche Studien belegen, dass Regionen, die eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen, wirtschaftlich erfolgreicher sind als solche, die zentralistischen Systemen untergeordnet sind. Ihre Eigenständigkeit macht es ihnen möglich, den regionalen Gegebenheiten die Rahmenbedingungen zu geben, die sie im globalen Wettbewerb besser bestehen lassen. In Vorarlberg werden durch rasche Entscheidungen und überschaubare Strukturen etwa 84 Prozent der Betriebsanlagenverfahren innerhalb von nur 13 Wochen erledigt. Unser Ziel ist ein schlanker und bürgernaher Staat, der den Bürgern Mitbestimmungsmöglichkeit und Lebensqualität bietet. Dazu gehört auch, dass es Entscheidungsinstanzen vor Ort oder in der Nähe gibt und dass regionale Besonderheiten berücksichtigt werden. Gerade die eigenständige Regionalpolitik der Länder und der Wettbewerb der besten Ideen und der effizientesten Umsetzung haben dazu geführt, dass in Österreich im Gegensatz zu zentralistisch regierten Regionen Europas auch abgelegene Randgebiete lebenswert geblieben und als Wirtschaftsstandort attraktiv sind.