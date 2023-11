Moderne Musik klingt durch das Vorderland

Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland musizieren zur gleich Zeit an drei Orten.

RANKWEIL. Die Musikschule Rankweil-Vorderland mit Direktor Ingold Breuss hat das Schuljahr mit 1350 musikbegeisterten Schülern begonnen. Neben den schon zur Zeit stattfindenden Klassenabenden mit den verschiedensten Instrumenten wollen die jungen Musiktalente in der Region Vorderland mit einem Konzert sich dem Publikum vorstellen. An drei Veranstaltungsorten werden am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr, gleichzeitig, musikalische Klänge erklingen. Im Musikschulzentrum Rankweil im kleinen Saal vom Vereinshaus gibt es ein Gesang von den Chören und die Künstler der Tasteninstrumente sind zu bewundern. In Muntlix im Frödischsaal spielen die Schüler mit den Saiteninstrumenten auf. Im Schulsaal in Meiningen sind die Stars von morgen mit dem Schlagzeug und den Blasinstrumenten im Einsatz. Die Fachbereiche der Musikschule Rankweil-Vorderland haben ein wunderschönes, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Newcomer aber auch Fortgeschrittene in verschiedensten Altersgruppen geben einen ersten Einblick in ihr Können und zeigen unterschiedliche Musikstile und Leistungsniveaus. Die Zuschauer hören eine bunte Vielfalt verschiedener instrumentaler und gesanglicher Darbietungen. Der Eintritt ist frei.VN-TK